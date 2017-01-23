Босса Формулы-1 Берни Экклстоуна могут сместить с должности на этой неделе

Генеральный промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун может уйти в отставку на этой неделе.

Американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, в сентябре приобрела 18,7% акций Формулы-1 за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций. В среду на заседании акционеров Liberty Media в Колорадо было принято решение одобрить выкуп оставшейся доли в Формуле-1 до конца первого квартала нынешнего года. В тот же день всемирный совет по автоспорту одобрил продажу Liberty Media коммерческих прав на Формулу-1.

Liberty Media уже назначила новым председателем совета директоров Формулы-1 своего человека, вице-председателя 21st Century Fox Чейза Кэри. Как сообщает издание, после отставки Экклстоуна коммерческими вопросами Формулы-1, включая спонсорство, маркетинг и медиа-права, займется бывший топ-менеджер ESPN Шон Братчес. Росс Браун, работавший на различных должностях в командах "Бенеттон", "Феррари" и "Мерседес", примет роль ответственного за отношения с командами по спортивной и технической части.

В Liberty Media от комментариев отказались. Тем не менее, по информации источника, даже если Экклстоун не уйдет со своего поста на будущей неделе, он сделает это в течение месяца.

Ранее Экклстоун, который руководит Формулой-1 c 70-х годов, заявлял, что Liberty Media предложила ему остаться в своей должности еще на три года.