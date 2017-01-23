Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости Формулы1
Босса Формулы-1 Берни Экклстоуна могут сместить с должности на этой неделе http://www.segodnya.ua/img/article/7907/24_main.1485156321.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/24_tn.1485156321.jpg Мотор Акции "Королевских гонок" выкупила американская компания, которая на ключевые посты ставит своих людей

Босса Формулы-1 Берни Экклстоуна могут сместить с должности на этой неделе

Сегодня, 11:59

Акции "Королевских гонок" выкупила американская компания, которая на ключевые посты ставит своих людей

Берни Экклстоун. Фото AFP
Берни Экклстоун. Фото AFP

Генеральный промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун может уйти в отставку на этой неделе.

Американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, в сентябре приобрела 18,7% акций Формулы-1 за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций. В среду на заседании акционеров Liberty Media в Колорадо было принято решение одобрить выкуп оставшейся доли в Формуле-1 до конца первого квартала нынешнего года. В тот же день всемирный совет по автоспорту одобрил продажу Liberty Media коммерческих прав на Формулу-1.

Liberty Media уже назначила новым председателем совета директоров Формулы-1 своего человека, вице-председателя 21st Century Fox Чейза Кэри. Как сообщает издание, после отставки Экклстоуна коммерческими вопросами Формулы-1, включая спонсорство, маркетинг и медиа-права, займется бывший топ-менеджер ESPN Шон Братчес. Росс Браун, работавший на различных должностях в командах "Бенеттон", "Феррари" и "Мерседес", примет роль ответственного за отношения с командами по спортивной и технической части.

В Liberty Media от комментариев отказались. Тем не менее, по информации источника, даже если Экклстоун не уйдет со своего поста на будущей неделе, он сделает это в течение месяца.

Ранее Экклстоун, который руководит Формулой-1 c 70-х годов, заявлял, что Liberty Media предложила ему остаться в своей должности еще на три года.
Формула-1, Берни Экклстоун

Вы сейчас просматриваете новость "Босса Формулы-1 Берни Экклстоуна могут сместить с должности на этой неделе". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.