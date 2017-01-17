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Звездный вратарь "Челси" сообщил одноклубникам, что может уйти в "Реал" http://www.segodnya.ua/img/article/7891/78_main.1484678806.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/78_tn.1484678806.jpg Футбол Голкипер "Челси" Тибо Куртуа летом может перейти в испанский чемпионат

Звездный вратарь "Челси" сообщил одноклубникам, что может уйти в "Реал"

Сегодня, 20:46

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа летом может перейти в испанский чемпионат

Вратарь &quot;Челси&quot; Тибо Куртуа. Фото AFP
Вратарь "Челси" Тибо Куртуа. Фото AFP

Бельгийский голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа сообщил одноклубникам о возможном переходе в мадридский "Реал" летом, сообщает Football Espana.

По данным СМИ, 24-летний игрок убежден не только в том, что "Королевский клуб" попробует его подписать, но и в том, что сделка может состояться уже ближайшим летом. Сообщается, что он уже рассказал об этих планах партнерам по команде. Также отмечается, что бельгиец, который ранее выступал в аренде за мадридский "Атлетико", часто навещает испанскую столицу, где по-прежнему живет его семья.

Куртуа становился чемпионом Испании в составе "Атлетико" и победителем Лиги Европы. В составе "Челси" побеждал в чемпионате Англии.
чемпионат Англии, чемпионат Испании, трансферы, Реал Мадрид, Челси Лондон, Тибо Куртуа

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Источники:

Football Espana, РСпорт

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