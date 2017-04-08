Звезда "Реала" Пепе сломал два ребра во время матча

8 Апреля 2017, 22:25

Футболист получил травму во втором тайме мадридского дерби "Реал" – "Атлетико"

Пепе травмировался в мадридском дерби. Фото AFP
Пепе травмировался в мадридском дерби. Фото AFP

Защитник мадридского "Реала" Пепе сломал два ребра в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико".

Встреча прошла в субботу на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счетом 1:1. Пепе вывел "Реал" вперед на 52-й минуте, но за пять минут до конца основного времени матча Антуан Гризманн восстановил равновесие.

Пепе получил травму на 63-й минуте игры, а спустя четыре минуты был заменен на Начо. Медицинское обследование выявило у защитника "Реала" перелом двух ребер. О сроках выздоровления 34-летнего игрока не сообщается.

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"Реал" лидирует в чемпионате Испании, набрав 72 очка в 30 матчах. В ближайшем матче "сливочные" сыграют 15 апреля на выезде против хихонского "Спортинга".

Чемпионат Испании: расписание и результаты 31 тура, таблица Примеры
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Источник:

Real Madrid

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