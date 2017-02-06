"Звезда" разгромлена сербскими "партизанами" на Кипре

Звезда из Кропивницкого провела очередной спарринг на зимнем сборе на Кипре. В понедельник команда Романа Монарева проиграла семикратным чемпионам Сербии – клубу "Партизан" из Белграда. Поединок прошел в городке Гермасогея в присутствии 50 зрителей и завершился со счетом 4:0 в пользу "Партизана".

Это был шестой спарринг "Звезды" на зимних сборах. Команда одержала две победы, потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

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