"Звезда" рассталась с легионером из Испании
Фернандес Лопес Айтор провел за кропивницкую команду 9 игр, голов не забивал
Испанский легионер Фернандес Лопес Айтор больше не является игроком кропивницкой "Звезды". Сегодня контракт с полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Фернандес Лопес Айтор присоединился к команде в сентябре прошлого года.
В официальных матчах в составе кропивничан он дебютировал 17 сентября 2016, выйдя на замену в выездном поединке против ФК "Днепр". Всего же в футболке "Звезды" провел 9 игр, голов не забивал.
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