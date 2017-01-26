"Звезда" рассталась с легионером из Испании

Вчера, 15:17

Фернандес Лопес Айтор провел за кропивницкую команду 9 игр, голов не забивал

Фото ФК &quot;Звезда&quot;
Фото ФК "Звезда"

Испанский легионер Фернандес Лопес Айтор больше не является игроком кропивницкой "Звезды". Сегодня контракт с полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Фернандес Лопес Айтор присоединился к команде в сентябре прошлого года.

В официальных матчах в составе кропивничан он дебютировал 17 сентября 2016, выйдя на замену в выездном поединке против ФК "Днепр". Всего же в футболке "Звезды" провел 9 игр, голов не забивал.
футбол, чемпионат Украины, Звезда Кропивницкий

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Источник:

Официальный сайт ФК "Звезда" Кропивницкий

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