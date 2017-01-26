"Звезда" рассталась с легионером из Испании

Фернандес Лопес Айтор провел за кропивницкую команду 9 игр, голов не забивал

Испанский легионер Фернандес Лопес Айтор больше не является игроком кропивницкой "Звезды". Сегодня контракт с полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Фернандес Лопес Айтор присоединился к команде в сентябре прошлого года.

В официальных матчах в составе кропивничан он дебютировал 17 сентября 2016, выйдя на замену в выездном поединке против ФК "Днепр". Всего же в футболке "Звезды" провел 9 игр, голов не забивал.