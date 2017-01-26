"Звезда" отдала украинского футболиста в аренду во второй дивизион Дании

Вчера, 15:21

Артем Фаворов вторую половину сезона отыграет за датский клуб "Вайле"

Артем Фаворов будет играть в Дании
Артем Фаворов будет играть в Дании

Датский клуб "Вайле" арендовал полузащитника кропивницкой "Звезды" Артема Фаворова. Срок арендного соглашения действителен до 30 июня 2017 года.

ФК "Вайле" – представитель второго по силе дивизиона чемпионата Дании. Сейчас команда занимает девятое место из двенадцати команд. Хотя турнирная таблица первого датского дивизиона очень плотная: от первого места "Вайле" отделяет всего шесть очков, поэтому команду ждет борьба за выход в элитный дивизион. Во втором по силе датском дивизионе в высший повышается одна команда, а еще две будут играть переходные матчи.

Артем Фаворов присоединился к "Звезде" в сентябре 2016 года. За это время провел 12 поединков, забил три гола.
Звезда Кропивницкий, чемпионат Дании, Артем Фаворов

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Источники:

Официальный сайт ФК "Звезда" Кропивницкий, Сегодня|Спорт

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