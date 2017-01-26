"Звезда" отдала украинского футболиста в аренду во второй дивизион Дании
Артем Фаворов вторую половину сезона отыграет за датский клуб "Вайле"
Датский клуб "Вайле" арендовал полузащитника кропивницкой "Звезды" Артема Фаворова. Срок арендного соглашения действителен до 30 июня 2017 года.
ФК "Вайле" – представитель второго по силе дивизиона чемпионата Дании. Сейчас команда занимает девятое место из двенадцати команд. Хотя турнирная таблица первого датского дивизиона очень плотная: от первого места "Вайле" отделяет всего шесть очков, поэтому команду ждет борьба за выход в элитный дивизион. Во втором по силе датском дивизионе в высший повышается одна команда, а еще две будут играть переходные матчи.
Артем Фаворов присоединился к "Звезде" в сентябре 2016 года. За это время провел 12 поединков, забил три гола.
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