"Звезда" отдала украинского футболиста в аренду во второй дивизион Дании

Датский клуб "Вайле" арендовал полузащитника кропивницкой "Звезды" Артема Фаворова. Срок арендного соглашения действителен до 30 июня 2017 года.

ФК "Вайле" – представитель второго по силе дивизиона чемпионата Дании. Сейчас команда занимает девятое место из двенадцати команд. Хотя турнирная таблица первого датского дивизиона очень плотная: от первого места "Вайле" отделяет всего шесть очков, поэтому команду ждет борьба за выход в элитный дивизион. Во втором по силе датском дивизионе в высший повышается одна команда, а еще две будут играть переходные матчи.

Артем Фаворов присоединился к "Звезде" в сентябре 2016 года. За это время провел 12 поединков, забил три гола.