"Звезда" обыграла кипрский клуб "Кармиотисса" (видео)

Сегодня, 22:54

На кипрском сборе клуб из Кропивницкого обыграл команду высшего дивизиона местного чемпионата

&quot;Звезда&quot; - &quot;Кармиотисса&quot; - 2:1. Фото: кадр из трансляции
"Звезда" - "Кармиотисса" - 2:1. Фото: кадр из трансляции

"Звезда" из Кропивницкого провела свой четвертый спарринг на зимнем тренировочном сборе на Кипре. В пятницу команда Романа Монарева со счетом 2:1 обыграла местный клуб "Кармиотисса".

После 21 тура в чемпионате Кипра "Кармиотисса" идет на десятом месте. "Звезда", напомним, восьмая в чемпионате Украины. 

Ранее на кипрском сборе "Звезда" обыграла венгерский "Мезекевешд" (2:1), сыграла вничью с румынской "Астрой" и проиграла болгарскому "Берое" (2:3).

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

товарищеский матч, чемпионат Украины, Звезда Кропивницкий, чемпионат Кипра

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Сегодня|Спорт

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