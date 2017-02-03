"Звезда" обыграла кипрский клуб "Кармиотисса" (видео)

На кипрском сборе клуб из Кропивницкого обыграл команду высшего дивизиона местного чемпионата

"Звезда" из Кропивницкого провела свой четвертый спарринг на зимнем тренировочном сборе на Кипре. В пятницу команда Романа Монарева со счетом 2:1 обыграла местный клуб "Кармиотисса".

После 21 тура в чемпионате Кипра "Кармиотисса" идет на десятом месте. "Звезда", напомним, восьмая в чемпионате Украины.

Ранее на кипрском сборе "Звезда" обыграла венгерский "Мезекевешд" (2:1), сыграла вничью с румынской "Астрой" и проиграла болгарскому "Берое" (2:3).

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