"Звезда" обыграла кипрский клуб "Кармиотисса" (видео)
На кипрском сборе клуб из Кропивницкого обыграл команду высшего дивизиона местного чемпионата
"Звезда" из Кропивницкого провела свой четвертый спарринг на зимнем тренировочном сборе на Кипре. В пятницу команда Романа Монарева со счетом 2:1 обыграла местный клуб "Кармиотисса".
После 21 тура в чемпионате Кипра "Кармиотисса" идет на десятом месте. "Звезда", напомним, восьмая в чемпионате Украины.
Ранее на кипрском сборе "Звезда" обыграла венгерский "Мезекевешд" (2:1), сыграла вничью с румынской "Астрой" и проиграла болгарскому "Берое" (2:3).
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