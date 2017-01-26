"Звезда" на Кипре сыграла вничью с румынской "Астрой"

Вчера, 19:50

Футболисты "Астры" в этом матче получили две красные карточки

&quot;Астра&quot; - первый соперник &quot;Звезды&quot; на сборах на Кипре. Фото afcastragiurgiu.ro
"Астра" - первый соперник "Звезды" на сборах на Кипре. Фото afcastragiurgiu.ro

"Звезда" из Кропивницкого провела первый спарринг на зимнем тренировочном сборе на Кипре. Восьмая команда чемпионата Украины сыграла с "Астрой", которая после 21-го тура идет на седьмом месте в высшем дивизионе чемпионата Румынии.

Поединок прошел в четверг и завершился вничью – 1:1.Футболисты "Астры" в этом матче получили две красные карточки.

Следующий матч на сборах на Кипре "Звезда" проведет в субботу, 28 января. Соперником будет венгерская команда "Мезекевешд", которая после 19 туров идет пятой в высшем дивизионе своей страны.

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

товарищеский матч, Звезда Кропивницкий

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Источник:

Сегодня|Спорт

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