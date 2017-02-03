Зозуля примет решение по поводу возвращения в "Райо Вальекано" после обсуждения со своей семьей

Украинский форвард Роман Зозуля прокомментировал предложение "Райо Вальекано" вернуться после, казалось бы, уже сорвавшегося трансфера.

"Я хочу обсудить это со своей семьей", – приводит слова Зозули издание AS.

Накануне мадридский клуб обратился к Зозуле с предложением продолжить карьеру в стане Пчел, гарантируя ему полную безопасность на поле и вне его.

Трансферные права на Зозулю по-прежнему принадлежат "Бетису", а "Райо Вальекано" в последний день работы трансферного окна согласовал аренду игрока, которая сорвалась из-за позиции ультрас мадридского клуба.