Зозуля примет решение по поводу возвращения в "Райо Вальекано" после обсуждения со своей семьей

Сегодня, 12:25

Испанский клуб гарантирует украинскому футболисту безопасность

Роман Зозуля. Фото AFP
Роман Зозуля. Фото AFP

Украинский форвард Роман Зозуля прокомментировал предложение "Райо Вальекано" вернуться после, казалось бы, уже сорвавшегося трансфера.

"Я хочу обсудить это со своей семьей", – приводит слова Зозули издание AS.

Накануне мадридский клуб обратился к Зозуле с предложением продолжить карьеру в стане Пчел, гарантируя ему полную безопасность на поле и вне его.

Трансферные права на Зозулю по-прежнему принадлежат "Бетису", а "Райо Вальекано" в последний день работы трансферного окна согласовал аренду игрока, которая сорвалась из-за позиции ультрас мадридского клуба.
футбол, болельщики, чемпионат Испании, Роман Зозуля, Райо Вальекано

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Источник:

Шахта.org

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