Зозуля не доиграл матч чемпионата Испании

Наш форвард вышел в составе, но был заменен после перерыва

Украинский нападающий Роман Зозуля впервые вышел в стартовом составе "Бетиса" в матче 19-го тура чемпионата Испании против "Спортинга".

Украинец отыграл 52 минуты, после чего был заменен на Аллегриа. К сожалению, ни с Зозулей на поле, ни после его ухода "Бетис" забить не сумел. Как, впрочем, и "Спортинг".

После 19-ти туров "Бетис" занимает 13-е место в турнирной таблице. "Спортинг" расположился на 18-м месте.