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Зозуля не доиграл матч чемпионата Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7906/62_main.1485114289.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/62_tn.1485114289.jpg Футбол Наш форвард вышел в составе, но был заменен после перерыва

Зозуля не доиграл матч чемпионата Испании

Сегодня, 21:44

Наш форвард вышел в составе, но был заменен после перерыва

Роман Зозуля. Фото ФК &quot;Реал&quot;
Роман Зозуля. Фото ФК "Реал"

Украинский нападающий Роман Зозуля впервые вышел в стартовом составе "Бетиса" в матче 19-го тура чемпионата Испании против "Спортинга".

Украинец отыграл 52 минуты, после чего был заменен на Аллегриа. К сожалению, ни с Зозулей на поле, ни после его ухода "Бетис" забить не сумел. Как, впрочем, и "Спортинг".

После 19-ти туров "Бетис" занимает 13-е место в турнирной таблице. "Спортинг" расположился на 18-м месте.
футбол, чемпионат Испании, Роман Зозуля, Бетис, Спортинг Хихон

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Источник:

Сегодня|Спорт

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