Знаменитый вратарь-бородач Ховард дисквалифицирован за ругань в адрес болельщика

Вратарь "Колорадо Рэпидз" и сборной США по футболу Тим Ховард дисквалифицирован на три матча MLS, сообщает официальный сайт лиги. 38-летний голкипер разразился нецензурной бранью в адрес фаната в матче против "Спортинг Канзас Сити" (3:1).

Это поведение несвойственно Тиму, но мы не оправдываем эти действия. Мы принимаем решение лиги и с нетерпением ждем истечения дисквалификации. Данный инцидент не отражает характер и политику как "Колорадо", так и Тима", – говорится в заявлении клуба.

Ховард перешел в "Колорадо Рэпидз" летом 2016 года. До этого он провел три сезона в "Манчестер Юнайтед" и 10 – в "Эвертоне".

Тим Ховард провел 113 матчей за сборную США. Известен также своей бородой.