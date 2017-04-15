Знаменитый вратарь-бородач Ховард дисквалифицирован за ругань в адрес болельщика
Голкипер сборной США выругался во время матча "Колорадо Рэпидз" – "Спортинг Канзас Сити"
Вратарь "Колорадо Рэпидз" и сборной США по футболу Тим Ховард дисквалифицирован на три матча MLS, сообщает официальный сайт лиги. 38-летний голкипер разразился нецензурной бранью в адрес фаната в матче против "Спортинг Канзас Сити" (3:1).
Это поведение несвойственно Тиму, но мы не оправдываем эти действия. Мы принимаем решение лиги и с нетерпением ждем истечения дисквалификации. Данный инцидент не отражает характер и политику как "Колорадо", так и Тима", – говорится в заявлении клуба.
Ховард перешел в "Колорадо Рэпидз" летом 2016 года. До этого он провел три сезона в "Манчестер Юнайтед" и 10 – в "Эвертоне".
Тим Ховард провел 113 матчей за сборную США. Известен также своей бородой.
Вы сейчас просматриваете новость "Знаменитый вратарь-бородач Ховард дисквалифицирован за ругань в адрес болельщика". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии