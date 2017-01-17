Знаменитый тренер Луи ван Гал намерен завершить карьеру

Бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" голландец Луи ван Гал заявил, что намерен завершить тренерскую карьеру.

Ван Гал покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" в мае 2016 года.

"Я мог бы поехать в Китай, но я все еще здесь, в Нидерландах. Так много случилось в моей семье. После "Манчестер Юнайтед" я хотел уйти, но позже поменял свое мнение на творческий отпуск – сейчас я не думаю, что вернусь к тренерской деятельности", – говорит ван Гал.

За свою карьеру кроме "Манчестер Юнайтед" ван Гал тренировал амстердамский "Аякс", "Барселону", АЗ из Алкмара, мюнхенскую "Баварию" и сборную Нидерландов. С клубами он выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, чемпионаты Испании, Нидерландов и Германии. Со сборной завоевал "бронзу" на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.