Знаменитый итальянец Джанфранко Дзола ушел с поста тренера клуба второй лиги Англии

Итальянский тренер возглавил "Бирмингем" в середине декабря минувшего года

Главный тренер "Бирмингема" Джанфранко Дзола после поражения в матче 43-го тура чемпион-лиги от "Бертон Альбион" (0:2) подал в отставку, информирует клубная пресс-служба.

Итальянец возглавил английский клуб в середине декабря минувшего года.

"Бирмингем" располагается на 20-м месте в турнирной таблице, находясь в двух очках от зоны вылета. "Бертон Альбион" является прямым конкурентом команды в борьбе за выживание.

Английские СМИ подчеркивают, что Дзола еще в пятницу заявил: "Отставка? Зачем?"

Сейчас концовка сезона, и я не оставляю незавершенных дел". Спустя три дня 50-летний специалист подал в отставку.