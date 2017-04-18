Знаменитый итальянец Джанфранко Дзола ушел с поста тренера клуба второй лиги Англии

Сегодня, 10:14

Итальянский тренер возглавил "Бирмингем" в середине декабря минувшего года

Джанфранко Дзола. Фото bcfc.com
Джанфранко Дзола. Фото bcfc.com

Главный тренер "Бирмингема" Джанфранко Дзола после поражения в матче 43-го тура чемпион-лиги от "Бертон Альбион" (0:2) подал в отставку, информирует клубная пресс-служба.

Итальянец возглавил английский клуб в середине декабря минувшего года.

"Бирмингем" располагается на 20-м месте в турнирной таблице, находясь в двух очках от зоны вылета. "Бертон Альбион" является прямым конкурентом команды в борьбе за выживание.

Английские СМИ подчеркивают, что Дзола еще в пятницу заявил: "Отставка? Зачем?"

Сейчас концовка сезона, и я не оставляю незавершенных дел". Спустя три дня 50-летний специалист подал в отставку.
футбол, чемпионат Англии, Джанфранко Дзола, Бирмингем

Вы сейчас просматриваете новость "Знаменитый итальянец Джанфранко Дзола ушел с поста тренера клуба второй лиги Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Эррера 404". "Рука не обнаружена" - после ошибки судьи МЮ открыл счет. Фото AFP

Обзор футбольных еврочемпионатов: рука Эрреры и китайский "Милан"

Сегодня, 08:29

Новости чемпионатов Англии, Италии, Испании, Германии и Франции

Футбол

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" пройдет в воскресенье вечером. Фото AFP

Суперматч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" и другие поединки тура в Англии

Вчера, 23:56

Чемпионат Англии: расписание и результаты 33-го тура, таблица Премьер-лиги

Футбол

Фото AFP

Основанный в 1901 году клуб впервые в истории вышел в английскую Премьер-лигу

Вчера, 22:07

В последний раз "Брайтон" играл в высшем дивизионе в сезоне-1982/83

Футбол

Джон Терри. Фото AFP

Джон Терри покинет "Челси" по окончании сезона - официально

Вчера, 21:12

Многолетний капитан является наиболее титулованным игроком в истории клуба за все времена

Футбол

Тибо Куртуа. Фото AFP

Вратарь "Челси" пропустил матч против "МЮ" из-за травмы, полученной во время съемки в рекламе

Вчера, 19:00

Тибо Куртуа снялся в промо-ролике НБА

Футбол

Златан Ибрагимович. Фото AFP

"МЮ" готов увеличить зарплату Ибрагимовича до 20 миллионов фунтов в год

Вчера, 16:17

Английский клуб намерен удержать в своем составе забивного ветерана

Футбол

"Челси" проиграл "МЮ". Фото AFP

"Челси" впервые за десять лет ни разу не попал по воротам соперника

Вчера, 14:46

Лондонский клуб уступил в Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед"

Футбол

Обзор матча "Вест Бромвич" – "Ливерпуль" - 0:1

16 Апреля, 21:51

Голы и моменты матча чемпионата Англии "Вест Бромвич" – "Ливерпуль"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования