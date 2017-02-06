Златан Ибрагимович установил бомбардирский рекорд в Англии

Форвард "МЮ" имеет в своем активе 20 голов в 32 играх во всех соревнованиях

Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович продолжает устанавливать рекорды в Англии.

Бывшая звезда "ПСЖ" в матче с "Лестером" забил свой 15-й гол в сезоне, что сделало Ибрагимовича самым возрастным игроком в истории АПЛ, достигшим такой результативности в течение одного сезона.

Отличился шведский ветеран в возрасте 35 лет и 125 дней.

После того, как Ибрагимович обеспечил победу "красным дьяволам" на стадионе "Кинг Пауэр", швед имеет в своем активе 20 голов в 32 играх во всех соревнованиях.