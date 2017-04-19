Зинедин Зидан: "Роналду могут освистывать в Мадриде"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слова Криштиану Роналду. Нападающий после ответного матча 1/4 Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" выразил надежду на то, что его больше никогда не будут освистывать.

Роналду знает, что болельщики "Реала" иногда могут освистывать его. Ведь это "Сантьяго Бернабеу". Криштиану сохранял спокойствие в этой игре. Именно на поле он и демонстрирует свое мастерство. Не так уж и много игроков, которые могут сказать свое слово в ключевые моменты, и болельщики "Реала" отблагодарят его за все, что он сделал здесь", – сказал Зидан

Роналду стал автором хет-трика в игре с "Баварией", а испанский гранд вышел в полуфинал.

Криштиану Роналду считает, что "Реал" заслуженно прошел "Баварию"

"Реал" в домашнем матче обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 4:2. Поединок вызвал вопросы по спорному судейству – в пользу "Реала". Первый гол "Баварии" был забит после спорного пенальти. Немецкий клуб с 84-й минуты играл в меньшинстве после удаления Артуро Видаля, которое также вызвало вопросы. В дополнительное время гол криштиану Роналду, вероятно, был забит из положения вне игры.

Обзор матча "Реал" – "Бавария" – 4:2