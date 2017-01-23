Жеребьевку чемпионата мира-2018 проведут в Кремле – официально

Россияне жеребьевку финальной стадии чемпионата мира по футболу проведут в Государственном Кремлевском дворце

Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира – 2018 состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

"ФИФА и организационный комитет могут подтвердить, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу пройдет 1 декабря в концертном зале Государственного Кремлевского дворца в Москве", – передает ТАСС сообщение пресс-службы ФИФА.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.