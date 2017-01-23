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Жеребьевку чемпионата мира-2018 проведут в Кремле – официально http://www.segodnya.ua/img/article/7910/66_main.1485205969.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/66_tn.1485205969.jpg Футбол Россияне жеребьевку финальной стадии чемпионата мира по футболу проведут в Государственном Кремлевском дворце

Жеребьевку чемпионата мира-2018 проведут в Кремле – официально

Сегодня, 23:02

Россияне жеребьевку финальной стадии чемпионата мира по футболу проведут в Государственном Кремлевском дворце

В Кремля проведут жеребьевку ЧМ-2018. Фото instagram.com/kremlinmuseums
В Кремля проведут жеребьевку ЧМ-2018. Фото instagram.com/kremlinmuseums

Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира – 2018 состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

"ФИФА и организационный комитет могут подтвердить, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира по футболу пройдет 1 декабря в концертном зале Государственного Кремлевского дворца в Москве", – передает ТАСС сообщение пресс-службы ФИФА.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
ЧМ-2018

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Источник:

gazeta.ru

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