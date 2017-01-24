Женская сборная Украины разгромно проиграла Китаю
Наши футболистки заняли третье место на товарищеском турнире в Фошане
Во вторник женская сборная Украины провела заключительный поединок на международном турнире CFA International Women's Football Tournament, который проходил в городе Фошань (Китай). Подопечным Владимира Ревы противостояли хозяйки соревнований – сборная Китая.
Чтобы рассчитывать хотя бы на второе место, нашим девушкам необходимо было побеждать китаянок. Однако поединок завершился победой хозяек турнира со счетом 5:0.
Украина – Китай – 0:5 (0:4)
Голы: Шуанг (22, 44 с пен.), Гуйксин (26), Йали (30), Цзиньцзинь (83)
Окончательное распределение мест на турнире:
1. Китай – 9 очков
2. Таиланд – 6 очков
3. Украина – 3 очков
4. Мьянма – 0 очков
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