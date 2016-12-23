Женская сборная Украины опустилась на 26-е место в рейтинге ФИФА
Лидируют в рейтинге американки, на втором месте немки, на третьем – француженки
Женская сборная Украины потеряла три позиции в новом рейтинге ФИФА. В обновленном рейтинге украинки занимают 26-е место, имея в активе 1732 очка.
Лидером рейтинга с 2140 очками осталась сборная США – действующий чемпион мира.
Второе место в рейтинге занимает Германия, выигравшая последний чемпионат Европы. Замыкает тройку сборная Франции.
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