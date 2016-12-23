Женская сборная Украины опустилась на 26-е место в рейтинге ФИФА Сегодня, 11:53 Просмотров: ...

Лидируют в рейтинге американки, на втором месте немки, на третьем – француженки

Женская сборная Украины. Фото ФФУ

Женская сборная Украины потеряла три позиции в новом рейтинге ФИФА. В обновленном рейтинге украинки занимают 26-е место, имея в активе 1732 очка. Лидером рейтинга с 2140 очками осталась сборная США – действующий чемпион мира. Второе место в рейтинге занимает Германия, выигравшая последний чемпионат Европы. Замыкает тройку сборная Франции.