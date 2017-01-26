Жена вратаря сборной Украины показала длинные стройные ножки (фото)

Вчера, 13:16

Валерия Бойко в коротеньких шортах на диване размышляет о жизни

Валерия Бойко. Фото Instagram
Валерия Бойко. Фото Instagram

Жена вратаря сборной Украины и испанской "Малаги" Дениса Бойко Валерия снова поразила подписчиков в социальных сетях своей фигурой. В Instagram Валерия показала фото, на котором она в коротеньких шортах сидит на диване в ресторане. Стройные ножки девушки собрали уже более 1,5 тысячи "лайков".

"Беспокойся больше о своей совести, чем о своей репутации. Потому что твоя совесть – это то, что ты есть, а твоя репутация – то, что думают о тебе другие. А то, что они думают о тебе -э то их проблема", – философствует Валерия Бойко.

Напомним, что Денис Бойко принадлежит турецкому "Бешикташу", но выступает на правах аренды за испанскую "Малагу". В нынешнем сезоне в Примере Бойко сыграл всего втрех играх, также на его счету два матча в Кубке Испании.

Валерия Бойко во время Евро-2016 была признана нашими читателями самой красивой спутницей футболистов украинской сборной.

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Малага, Денис Бойко, Валерия Бойко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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