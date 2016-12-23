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Жена игрока "Динамо" Корзуна: "О холодном Минске вспоминать не хочется" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7823/62_main.1482485757.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/62_tn.1482485757.jpg Футбол Полузащитник "Динамо" с женой проводит отпуск на Симиланских островах

Жена игрока "Динамо" Корзуна: "О холодном Минске вспоминать не хочется" (фото)

Сегодня, 11:35

Полузащитник "Динамо" с женой проводит отпуск на Симиланских островах

Екатерина Борисевич: &quot;Без лишних слов... Просто райское наслаждение&quot;. Фото Instagram
Екатерина Борисевич: "Без лишних слов... Просто райское наслаждение". Фото Instagram

Белорусский полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун проводит отпуск во время паузы в чемпионате Украины со своей женой Екатериной Борисевич на Симиланских островах. Девушка поделилась красивыми снимками с отдыха, подписав один из них: "Спасибо за возможность посмотреть на мир с другой стороны". В комментариях она добавила: "Тут восхитительно. О холодном Минске вспоминать не хочется".

Екатерина Борисевич тоже спортсменка – она бронзовый призер Европейских Игр-2015 в Баку в спортивной акробатике.

После 18 туров "Динамо" идет на втором месте в чемпионате Украины, отставая от лидирующего "Шахтера" на 13 очков. Корзук в этом сезоне выходил на поле в девяти матчах в Премьер-лиге.

Игрок "Динамо" Калитвинцев с очаровательной девушкой отдыхает на Сейшелах (фото)

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отпуск, жена, чемпионат Украины, Динамо Киев, Никита Корзун

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Источник:

Сегодня|Спорт

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