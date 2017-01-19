Жена Хачериди в купальнике позирует на фоне самого узнаваемого символа Дубая (фото)
Девушка проводит время теплых водах Персидского залива
Жена защитника киевского "Динамо" Евгения Хачериди продолжает наслаждаться отдыхом в экзотических странах.
В то время как муж вовсю "вкалывает" на сборах динамовцев в Испании, девушка отдыхает в Дубаях.
На своей странице в Instagram девушка похвасталась очередным снимком на фоне знаменитого отеля "Бурдж-эль-Араб".
Ранее супруга футболиста хвасталась яркими фотографиями с отдыха на Мальдивах и в Дубае.
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