Жена Хачериди в купальнике позирует на фоне самого узнаваемого символа Дубая (фото)

Жена защитника киевского "Динамо" Евгения Хачериди продолжает наслаждаться отдыхом в экзотических странах.

В то время как муж вовсю "вкалывает" на сборах динамовцев в Испании, девушка отдыхает в Дубаях.

На своей странице в Instagram девушка похвасталась очередным снимком на фоне знаменитого отеля "Бурдж-эль-Араб".

Ранее супруга футболиста хвасталась яркими фотографиями с отдыха на Мальдивах и в Дубае.