Жена голкипера сборной Украины перенесла операцию

Лера Бойко запостила в соцсети фото на костылях

Супруга вратаря испанской "Малаги" и сборной Украины Дениса Бойко выложила в соцсети свою фотографию, где она ходит на костылях. Чем взбудоражила своих подписчиков.

"Что случилось?", "Что случилось?", "Что случилось?" – повторяли все хором.

"Операцию делала на ступне", – ответила всем Валерия Бойко.

Все облегченно вздохнули и пожелали быстрейшего выздоровления.

Кстати, на страничку Валерии в Instagram подписаны более 77 тысяч человек.