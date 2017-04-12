Жена голкипера сборной Украины перенесла операцию

Сегодня, 10:38

Лера Бойко запостила в соцсети фото на костылях

Валерий Бойко. Фото Instagram
Валерий Бойко. Фото Instagram

Супруга вратаря испанской "Малаги" и сборной Украины Дениса Бойко выложила в соцсети свою фотографию, где она ходит на костылях. Чем взбудоражила своих подписчиков. 

"Что случилось?", "Что случилось?", "Что случилось?" – повторяли все хором.

"Операцию делала на ступне", – ответила всем Валерия Бойко.

Все облегченно вздохнули и пожелали быстрейшего выздоровления.

Кстати, на страничку Валерии в Instagram подписаны более 77 тысяч человек. 
жена, футболист, вратарь, Денис Бойко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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