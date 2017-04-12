Жена голкипера сборной Украины перенесла операцию
Лера Бойко запостила в соцсети фото на костылях
Супруга вратаря испанской "Малаги" и сборной Украины Дениса Бойко выложила в соцсети свою фотографию, где она ходит на костылях. Чем взбудоражила своих подписчиков.
"Что случилось?", "Что случилось?", "Что случилось?" – повторяли все хором.
"Операцию делала на ступне", – ответила всем Валерия Бойко.
Все облегченно вздохнули и пожелали быстрейшего выздоровления.
Кстати, на страничку Валерии в Instagram подписаны более 77 тысяч человек.
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