Жена футболиста Кривцова вышла на балкон в соблазнительном купальнике (фото)

Юлия Кривцова отдыхает в Дубае, пока муж "вкалывает" на сборах "горняков"

Жена футболиста донецкого "Шахтера" Сергея Кривцова Юлия отдыхает в Дубае, пока муж потеет на сборах в Португалии.

Девушка на своей странице в Instagram поделилась снимком на балконе в соблазняющем купальнике.

Снимок "заценили" подписчики Юлии, наградив ее несколькими сотнями "лайков" и комплиментами, восхваляющими ее красоту.