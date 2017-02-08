Жена футболиста Кривцова вышла на балкон в соблазнительном купальнике (фото)
Юлия Кривцова отдыхает в Дубае, пока муж "вкалывает" на сборах "горняков"
Жена футболиста донецкого "Шахтера" Сергея Кривцова Юлия отдыхает в Дубае, пока муж потеет на сборах в Португалии.
Девушка на своей странице в Instagram поделилась снимком на балконе в соблазняющем купальнике.
Снимок "заценили" подписчики Юлии, наградив ее несколькими сотнями "лайков" и комплиментами, восхваляющими ее красоту.
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