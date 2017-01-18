Жена Артема Кравца удивила короткой юбкой и высокими сапогами
Анна не перестает поражать поклонников своими нарядами
Жена нападающего сборной Украины и испанской "Гранады" Артема Кравца продолжает баловать своих подписчиков в Instagram фото в разных нарядах.
Анна то в бикини, то в пуховике, то в спортивных штанах. На сегодняшнем фото Анна позирует с Артемом в кожаной куртке, короткой юбке и высоких сапогах.
Напомним, что Артем Кравец, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", на правах аренды выступает за "Гранаду". Он – лучший бомбардир команды с пятью мячами в Примере.
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