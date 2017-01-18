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Жена Артема Кравца удивила короткой юбкой и высокими сапогами http://www.segodnya.ua/img/article/7895/4_main.1484752200.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/4_tn.1484752200.jpg Футбол Анна не перестает поражать поклонников своими нарядами

Жена Артема Кравца удивила короткой юбкой и высокими сапогами

Сегодня, 17:10

Анна не перестает поражать поклонников своими нарядами

Анна Кравец любит выкладывать фото в соцсети. Фото Instagram
Анна Кравец любит выкладывать фото в соцсети. Фото Instagram

Жена нападающего сборной Украины и испанской "Гранады" Артема Кравца продолжает баловать своих подписчиков в Instagram фото в разных нарядах.

Анна то в бикини, то в пуховике, то в спортивных штанах. На сегодняшнем фото Анна позирует с Артемом в кожаной куртке, короткой юбке и высоких сапогах.

Напомним, что Артем Кравец, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", на правах аренды выступает за "Гранаду". Он – лучший бомбардир команды с пятью мячами в Примере.

#tbt

Фото опубликовано Anya Kravets♠️ (@annakravets_)

жена, Артем Кравец, Анна Кравец

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Источник:

Сегодня|Спорт

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