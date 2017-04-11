"Зенит" уволит Луческу, если команда проиграет "Спартаку"

Руководство клуба недовольно результатами и отношениями между тренером и футболистами

Если "Зенит" проиграет "Спартаку" в 23-м туре чемпионата страны, руководство петербуржцев рассмотрит вариант с отставкой главного тренера команды Мирчи Луческу.

По информации источника, руководство "Зенита" недовольно не только результатами команды, но и тем, что конфликт между румынским специалистом и игроками фактически стал открытым. В случае поражения от красно-белых, "Зенит" рискует осложнить себе жизнь в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов, что автоматически усложняет финансовое положение клуба в условиях фейр-плей. По словам источника, румынский наставник уже проинформирован о ситуации.

Ранее питерский клуб вылетел из розыгрышей Лиги Европы и Кубка России.

Напомним, что Луческу возглавил "Зенит" в мае 2016 года. Ранее румынский специалист работал в донецком "Шахтере".

Матч между "Спартаком" и "Зенитом" состоится 16 апреля в 20:00 в Москве. После 22-х туров "Спартак" возглавляет турнирную таблицу, имея 51 очко. У "Зенита" 43 балла.