Заявление полиции: "Около автобуса "Боруссии" произошло три взрыва"

Вчера, 22:03

Матч Лиги чемпионов в Дортмунде был сорван

Возле стадиона. Фото AFP
Возле стадиона. Фото AFP

Пресс-служба полиции Дортмунда сообщила, что около автобуса дортмундской "Боруссии" произошло три взрыва.

"Можем подтвердить, что около автобуса "Боруссии" произошло три взрыва. Хотим успокоить болельщиков команды, которые присутствуют на стадионе "Сигнал Идуна Парк" – никакой угрозы там сейчас нет. Просим автомобилистов в Дортмунде по возможности не пользоваться автотранспортом", – говорится в заявлении полиции.

Взрывы прогремели поблизости с автобусом дортмундской "Боруссии", которая должна была отправиться на этом транспорте на первую встречу 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако". Защитник команды Марк Бартра в результате произошедшего получил ранение и был доставлен в больницу. Остальные игроки команды находятся в безопасности.

Матч перенесен.
Монако, футбол, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд

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Источник:

Championat.ru

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