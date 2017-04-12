Заявление "Боруссии": Официальный диагноз Бартры – перелом и инородное тело в запястье

Дортмундская "Боруссия" опровергла информацию испанских СМИ о том, что защитник команды Марк Бартра, получивший ранение в результате взрывов возле клубного автобуса и незамедлительно доставленный в больницу, уже находится дома.

"Официальный диагноз Бартры – перелом и инородное тело в запястье. В настоящее время ему делают операцию. Скорейшего выздоровления, Марк", – говорится в сообщении пресс-службы "Боруссии".

Напомним, что взрывное устройство сработало возле автобуса "Боруссии", когда футболисты проходили мимо припаркованных машин. В итоге Бартра получил ранения.

После этого инцидента матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" – "Монако" был перенесен.