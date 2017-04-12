Заявление "Боруссии": Официальный диагноз Бартры – перелом и инородное тело в запястье

Сегодня, 09:53

Футболист пострадал после взрыва возле клубного автобуса

Марк Бартра. Фото AFP
Марк Бартра. Фото AFP

Дортмундская "Боруссия" опровергла информацию испанских СМИ о том, что защитник команды Марк Бартра, получивший ранение в результате взрывов возле клубного автобуса и незамедлительно доставленный в больницу, уже находится дома.

"Официальный диагноз Бартры – перелом и инородное тело в запястье. В настоящее время ему делают операцию. Скорейшего выздоровления, Марк", – говорится в сообщении пресс-службы "Боруссии".

Напомним, что взрывное устройство сработало возле автобуса "Боруссии", когда футболисты проходили мимо припаркованных машин. В итоге Бартра получил ранения.

После этого инцидента матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" – "Монако" был перенесен.
футбол, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд

Вы сейчас просматриваете новость "Заявление "Боруссии": Официальный диагноз Бартры – перелом и инородное тело в запястье". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

На месте взрыва. Фото: AFP

На месте взрывов у автобуса немецкой "Боруссии" обнаружена признательная записка

Сегодня, 02:23

Также был обнаружен еще один подозрительный предмет

Футбол

Фото AFP

Фанаты "Боруссии" предлагают ночлег болельщикам "Монако"

Сегодня, 00:31

Поединок команд в Лиге чемпионов перенесли на среду из-за взорвавшейся бомбы

Футбол

Марк Бартра. Фото AFP

Пострадавший от взрыва бомбы футболист "Боруссии" перенес операцию

Сегодня, 00:11

Марк Бартра выписан из больницы и уже находится у себя дома

Футбол

Первые фото с места взрыва у автобуса немецкой "Боруссии"

Вчера, 23:09

Один футболист пострадал и был доставлен в больницу

Футбол

Марк Бартра. Фото AFP

Игрок "Боруссии" во время взрыва бомбы получил ранение руки - СМИ

Вчера, 22:43

Марк Бартра пострадал накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако"

Футбол

Возле стадиона. Фото AFP

Заявление полиции: "Около автобуса "Боруссии" произошло три взрыва"

Вчера, 22:03

Матч Лиги чемпионов в Дортмунде был сорван

Футбол

У стадиона. Фото AFP

Защитник "Боруссии": "Взрыв произошел, когда мы проезжали мимо припаркованных машин"

Вчера, 21:54

Лукаш Пищек рассказал подробности инцидента в Дортмунде

Футбол

Полиция у стадиона. Фото AFP

Матч Лиги чемпионов "Боруссия" Д - "Монако" перенесен из-за бомбы

Вчера, 21:37

Поединок состоится в среду, 12 апреля

Футбол

Фото twitter

Рядом с автобусом "Боруссии" взорвалась бомба, один футболист пострадал

Вчера, 21:17

Поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" могут отменить

Футбол

Онлайн матча "Боруссия" Д - "Монако"

Вчера, 21:05

Текстовая трансляция первого четвертьфинала Лиги чемпионов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования