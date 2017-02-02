Заявление "Бетиса": "Будем поддерживать Романа Зозулю и его семью в это непростое время"

Футбольный клуб "Бетис" изложил свою позицию по украинскому нападающему Роману Зозуле.

1. 31 января было подписано соглашение об аренде игрока с "Райо Вальекано" и до 30 июня Зозуля является игроком мадридского клуба.

2. "Бетис" сожалеет о том, что футболист временно не сможет играть.

3. В целях безопасности и с разрешения "Райо Вальекано" Зозуля покинул Мадрид и прибыл в Севилью, где продолжит тренироваться под руководством тренеров "Бетиса".

4. Роман Зозуля является игроком "Бетиса" до июня 2019 года. Клуб надеется, что эта ситуация будет разрешена, как можно скорее, поскольку негативно влияет на репутацию игрока.

5. Клуб и игроки акцентируют внимание на примерном поведении футболиста и будут оказывать поддержку ему и его семье в это непростое время.

Напомним, что Зозуля вернулся в "Бетис" через сутки после объявления о переходе в "Райо Вальекано" из-за давления ультрас, которые считают его нацистом.