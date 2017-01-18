Защитника киевского "Динамо" оштрафовали на 10 200 гривен за езду в пьяном виде Сегодня, 22:13 Просмотров: ...

Кроме того, Домагой Вида лишен водительских прав на год

Домагой Вида. Фото AFP

Шевченковский районный суд Киева своим решением лишил хорватского защитника киевского "Динамо" Домагоя Виду права управления транспортными средствами на срок один год. Кроме того, футболист должен уплатить 10 200 гривен штрафа. Решением суда Вида был признан виновным в совершении административного правонарушения за управление своим автомобилем "Мерседес" в центре Киева в состоянии алкогольного опьянения в начале ноября.