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Защитника киевского "Динамо" оштрафовали на 10 200 гривен за езду в пьяном виде http://www.segodnya.ua/img/article/7896/4_main.1484770514.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/4_tn.1484770514.jpg Футбол Кроме того, Домагой Вида лишен водительских прав на год

Защитника киевского "Динамо" оштрафовали на 10 200 гривен за езду в пьяном виде

Сегодня, 22:13

Кроме того, Домагой Вида лишен водительских прав на год

Домагой Вида. Фото AFP
Домагой Вида. Фото AFP

Шевченковский районный суд Киева своим решением лишил хорватского защитника киевского "Динамо" Домагоя Виду права управления транспортными средствами на срок один год.

Кроме того, футболист должен уплатить 10 200 гривен штрафа.

Решением суда Вида был признан виновным в совершении административного правонарушения за управление своим автомобилем "Мерседес" в центре Киева в состоянии алкогольного опьянения в начале ноября.
футболист, Динамо Киев, Домагой Вида, пьяный водитель

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Источник:

Футбол 24

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