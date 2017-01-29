Защитник "Шахтера" присутствовал при родах второго ребенка (фото)

Сегодня, 19:21

Исмаили сделал селфи с новорожденным ребенком и женой

Фото Instagram
Фото Instagram

Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Исмаили во второй раз стал отцом.

Исмаили присутствовал на родах своей жены и даже сделал селфи с новорожденным ребенком и своей женой.

В этом сезоне Исмаили стал основным левым защитником "Шахтера", провел в футболке "горняков" 27 поединков, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Исмаили

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FootBoom

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