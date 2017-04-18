Защитник "Шахтера" Иван Ордец: "Хотел бы взять интервью у Серхио Рамоса. Он лучший"

Украинский футболист – о своих греческих корнях, мечтах об Англии, пользе конкуренции, о том, чьи футболки хранит дома и сколько гостей ждет летом на свадьбу

— Иван, никогда не интересовался происхождением своей фамилии? Она — от слова "орда"?

— Точно не знаю. Пытался найти подсказку в интернете, но ничего конкретного так и не узнал. Но точно скажу, что никогда и нигде людей с такой фамилией я больше не встречал — ну, кроме моих родственников, естественно.

— Ты родом из Приазовья, где всегда жило много греков. У тебя есть греческие корни?

— Ну конечно. У меня в родне все греки. Родители и все родственники хорошо говорят по-гречески. Когда собирается вся семья, бывает так, что разговаривают только на греческом. Я практически все понимаю, но сам почти не говорю — еще в детстве уехал в академию "Шахтера", редко бывал дома и имел мало разговорной практики.

— Но если доведется с "Шахтером" быть в Греции, в роли переводчика выступить сможешь?

— Основные фразы, конечно, смогу понять. Но дело в том, что у нас в Приазовье говорят на старогреческом языке, а в самой Греции — на новогреческом. И они серьезно различаются между собой.

— Твое любимое блюдо греческой кухни?

— Наверное, все-таки чебуреки. Хотя очень люблю и кубете. Это такой пирог из слоеного теста с начинкой из мяса и сладкой тыквы — очень вкусно.

— Твой личный рекорд по съеденным чебурекам за один присест?

— 10 больших. Кстати, устанавливал этот рекорд с Максом Малышевым на пару (смеется). У приятеля моего отца была чебуречная в Бугасе (греческое село на трассе Донецк — Мариуполь, недалеко от Волновахи. — Авт.), и он всегда приглашал в гости. И вот, когда я еще играл в дубле "Шахтера", говорю как-то Малышеву: "Макс, а давай съездим к моим знакомым, пообедаем?" Он: "Я не против". Сели в машину, поехали. Пока ехали, проголодались, а чебуреки такие вкусные, сочные — мы по 10 штук и "приговорили". А потом целую неделю животы "стояли".

— Что можешь приготовить сам?

— Самое элементарное: макароны сварить, овсянку, яичницу сделать, омлет, какой-нибудь несложный салат. Ну, это, наверное, любой сможет. Да у меня и особой необходимости нет, потому что жена очень вкусно готовит.

— А что всегда можно найти в твоем холодильнике?

— Всегда есть молоко. Я вообще с детства очень люблю все молочные продукты — бабушки держали коров, поэтому всегда была домашняя "молочка".

— Ты самый высокий из игроков "Шахтера" (194 см). Выпрыгиваешь тоже выше всех?

— Ну, таких нормативов мы еще не сдавали (улыбается). Хотя ребята в "Шахтере" есть очень прыгучие — и Степаненко, и Малышев, и даже Славик Танковский. Он хоть и невысокий, но выпрыгивает здорово.

— Какой вид спорта, помимо футбола, тебе наиболее интересен?

— Все по чуть-чуть. В школе играл в баскетбол, сейчас больше волейбол нравится. Настольный теннис люблю. Часто на сборах столы стоят прямо в холле отеля, и мы с ребятами в свободное время играем. Один на один редко, в основном — два на два, потому что все хотят поиграть. Из настольных игр нравятся нарды. Меня Саша Мандзюк еще в "Ильичевце" научил, и мы с ним часто играли. А по телевизору люблю смотреть контактные виды: бокс и особенно ММА (бои без правил. — Авт.). Очень зрелищно, захватывает.

— В твоем послужном списке уже достаточно много голов, как для защитника. Какой из них самый памятный?

— Наверное, мой первый гол в Премьер-лиге, когда я еще играл за "Ильичевец". Это было в игре с "Волынью", и после матча в раздевалке Николай Петрович Павлов обнял меня, говорит: "Молодец, парень! Продолжай в том же духе". Приятно было.

— Раз уж ты упомянул Павлова, не могу не задать вопрос: твое отношение к тесту Купера, который он так любил практиковать?

— Очень сложное упражнение, особенно когда делаешь его первые разы. Перед приходом в "Ильичевец" меня предупреждали, что будет сложно. Я дома готовился, бегал и в результате справился с тестом Купера с первой попытки. Даже деньги на этом заработал.

— С этого места поподробнее...

— Николай Петрович практиковал такое правило: пятеро тех, кто показывал во время теста Купера наихудшие результаты, штрафовались. И эти штрафы автоматически становились премиями для тех, кто показывал пять лучших результатов. И вот сразу я оказался в первой пятерке. Помню, что больше всех на этом зарабатывал Артем Путивцев, у него была потрясающая выносливость.

— На днях "Шахтер" подписал еще одного центрального защитника — Давида Хочолаву. А значит, у тебя стало на одного конкурента за место в составе больше. Тебя это не беспокоит?

— Нет. Если "Шахтер" покупает игрока, значит, он соответствует уровню команды или у него есть перспективы для роста. Для меня это значит только одно — нужно еще больше работать и не расслабляться. Конкуренция еще никому не мешала, наоборот, она только мотивирует. Так что появление Хочолавы в команде — в любом случае плюс для "Шахтера".

— "Динамо" весной играет по новой схеме — с тремя центральными защитниками. И для них этот эксперимент проходит пока очень успешно, киевляне почти не пропускают и сильнее заиграли в атаке. Как считаешь, матч, который вам предстоит сыграть с динамовцами в ближайшую пятницу, сложится для "Шахтера" сложнее, чем предыдущие игры с ними?

— Игра любой команды по ходу сезона меняется. Поэтому при подготовке к каждому матчу мы разбираем прежде всего последние игры с участием соперника и учимся играть против его нынешней обороны и нынешней атаки. Тем же занимаются и они. И тут уже все зависит от того, чей план на игру и чья тренерская стратегия окажется лучше и какая команда правильнее выполнит установку. Нельзя говорить, что у "Динамо" больше шансов на победу только потому, что они играют в три защитника. Вспомните наши игры с "Гентом" в Лиге Европы. Тоже было много разговоров, что бельгийцы играют по революционной схеме с тремя защитниками, но в результате мы в двух матчах забили им 10 голов.

— Немного отойдем от футбола. Ты не так давно вступил в законный брак. О спортсменах иногда говорят: "Женился — год потерял". Считаешь, что это предрассудки?

— Да глупости это! Мы пять лет встречались перед свадьбой. И я ничего за это время не потерял, только приобрел.

— Вы так долго проверяли чувства друг друга?

— Я уже и сам понимал, что нужно как-то определяться, включать голову и делать шаг вперед. Все-таки пять лет вместе — после такого срока люди или женятся, или расстаются. Я выбрал первое (улыбается).

— Кто у тебя был свидетелем на свадьбе?

— Мой близкий друг, который не имеет отношения к футболу.

— А о кандидатуре будущего крестного/крестной уже задумывался?

— В голове кое-какие варианты есть, но об этом пока еще рано говорить — вот будет ребенок, тогда уже конкретно определимся.

— У вас с Лизой бракосочетание получилось почти на бегу — ты приехал в загс прямо с тренировки. А свадьба в общепринятом понимании (с гостями, застольем, свадебным тортом) была?

— Все это будет летом. Хотели сыграть свадьбу у нас дома, но не получается — отпуск в этом году короткий. Так что гулять будем в Киеве, все друзья и родственники приедут сюда. Думаю, человек так 120 соберется.

— Где проведете медовый месяц?

— Опять же проблема в том, что в этом году у нас из-за матчей сборной очень небольшой отпуск получается. А у жены еще и выпускные экзамены в институте. Так что, если получится, то я с удовольствием съездил хотя бы дней на пять в Турцию. А вообще мечтаем с женой слетать на Мальдивы. Многие ребята там были, советуют, говорят, очень красиво. Пока есть время и возможности, нужно путешествовать, смотреть мир, чтобы в памяти все откладывалось. Будет потом что рассказать и посоветовать детям.

— Назови три самых красивых города, в которых тебе уже довелось побывать?

— Париж, Прага и, наверное, Рио-де-Жанейро.

— На новогодней костюмированной вечеринке "Шахтера" ты был в костюме Зорро. Почему именно он?

— У меня были черные рубашка и черные брюки, я думал, что бы к ним такое подобрать. Прокручивал в голове разные известные фильмы, перебирал персонажей, но ни за что не "зацепился". А потом были с женой на базарчике, в рядах, где торговали костюмами кукольных и мультяшных героев. Я увидел сначала маску Зорро, а рядом и шляпу. И все, сразу решил, кем я буду.

— Что ты обычно даришь друзьям и знакомым на дни рождения и разные торжества?

— По-разному, в зависимости от обстоятельств. Если девушка, то парфюм или какое-нибудь украшение, а если парень, то можно, например, хорошую книгу. Конверт с деньгами — это самое банальное. Стараюсь от этого уходить.

— А какой самый оригинальный подарок ты когда-либо получал?

— Что-то такое, чтоб увидел и — вау! — навскидку и не вспомню. Да и сложно сейчас вообще чем-то удивить. Но я честно скажу: что бы мне ни дарили, ни одна вещь не осталась невостребованной или забытой где-то на антресолях. Всем, что мне дарят, я стараюсь пользоваться.

— Идеальный план на выходной день?

— Накануне выходного мысль всегда одна: главное — хорошенько выспаться. Но никогда это не получается. Почему-то спать по утрам хочется только в рабочий день. А в выходной ты уже в семь утра просыпаешься, и сна нет. А идеальный план... Проехаться по магазинам, съездить за город, покататься там на велосипедах, повидать родных и друзей, где-то посидеть, пообщаться, выпить кофе. Вот примерно то, что хочется успеть в выходной день.

— У многих мужчин возникают проблемы с галстуком. Как у тебя с этим обстоят дела?

— Никак. Я его надевал несколько раз в жизни. На свадьбу бабочку надену — ее завязывать не нужно. Я просто люблю носить рубашки с расстегнутым воротником. А галстук — это для бизнесменов, которым я пока не являюсь. Хотя в будущем — возможно (улыбается).

— А вообще, есть что-то такое, что ты не умеешь, но очень хотел бы научиться?

— Выучить английский язык. Есть желание этим заняться, нужно только найти время и хорошего учителя. Это пригодится в жизни. Часто бываем за границей, и там без языка как без рук.

— Когда в последний раз тебе приходилось платить штрафы — как футбольные, так и нефутбольные?

— В прошлом году нарушил Правила дорожного движения. Ночью развернулся через двойную сплошную полосу — до разворота нужно было далеко ехать, а дорога абсолютно пустая. Ну и решил срезать. Спокойненько развернулся, и вдруг как из-под земли нарисовалась полиция. Еще и узнали! Говорят: "Ну, мы второй автограф брать не будем — вы нам и так в протоколе распишетесь". (Смеется.) Выписали квитанцию, я ее через несколько дней оплатил — что-то чуть больше 400 гривен. А футбольный штраф платил тоже в прошлом году — после того как в игре с "Зарей" получил необязательную желтую карточку, за разговоры.

— А когда в твоей жизни были последние слезы?

— В прошлом году, когда узнал о смерти бабушки. Она была для меня очень близким человеком.

— Есть у тебя склонность к коллекционированию? Футболки, например?

— Небольшая коллекция футболок у меня, конечно, есть. Из известных игроков там Бензема, Манджукич и Давид Луис.

— Анекдоты любишь?

— Да. Но больше — слушать.

— Если бы ты был журналистом, у кого из знаменитых людей хотел бы взять интервью?

— Из футболистов — у Серхио Рамоса, потому что сейчас он является лучшим игроком моего амплуа. А из людей искусства было бы интересно поговорить, например, с ДиКаприо.

— В Донецке остались какие-то дорогие для тебя вещи, которые не сумел вывезти?

— Получилось так, что перед самой войной купил квартиру в Донецке. Сделал в ней ремонт, телевизор повесил, интернет провел, но прожил там в итоге чуть больше недели и уехал. Сейчас за ней дядя присматривает, раз в месяц приходит, проверяет, все ли в порядке. Зимой включал отопление на маленький обогрев, чтобы квартира прогревалась и стены не начали трескаться.

— За кого болеешь в нынешней Лиге чемпионов?

— Мне в последнее время начал нравиться "Реал". До этого нравился "Милан", еще со времен Андрея Шевченко. Но в последнее время я стал большим поклонником Серхио Рамоса, поэтому и в Лиге чемпионов болею за "Реал". Но, надо признаться, оборона мадридцев не идеальная. Другое дело — "Ювентус". Думаю, именно у них сейчас лучшая защита в Европе, меньше всех пропускают. Сзади — просто "бетон", плюс "стена" в воротах. Я не знаю, когда Буффон собирается заканчивать, но, думаю, еще лет пять сможет спокойно играть на таком высоком уровне. Почти уверен, что "Ювентус" сейчас пройдет "Барселону" — оборона итальянцев три мяча точно не пропустит.

— А какой из пятерки топ-чемпионатов тебе более всего симпатичен?

— Английская Премьер-лига. И если в будущем я и хотел бы себя попробовать в каком-то зарубежном чемпионате, то это Англия. Я об этом в последние два-три года всем говорю, но пока только говорю. Понимаю, что нужно еще свои слова делом подтвердить: показывать хорошую игру здесь, чтобы появился шанс сыграть там. Кстати, еще и поэтому у меня есть большое желание выучить английский язык.