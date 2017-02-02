Защитник сборной Украины забил гол и устроил грандиозную драку в товарищеском матче (видео)

Защитник сборной Украины Артем Путивцев проявил себя с разных сторон в товарищеском матче "Термалика" – "Лудогорец".

Сначала экс-центрбек "Металлиста" ударом головой забил единственный гол во встрече на 16-й минуте. А в конце встречи Путивцев что-то не поделил с соперником, и в ход пошли кулаки. Началась жесткая драка.

Отметим, что за "Лудогорец" на 74-й минуте вышел экс-защитник "Карпат" Игорь Пластун.