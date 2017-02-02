Защитник сборной Украины забил гол и устроил грандиозную драку в товарищеском матче (видео)
Артем Путивцев стал героем встречи "Термалика" – "Лудогорец"
Защитник сборной Украины Артем Путивцев проявил себя с разных сторон в товарищеском матче "Термалика" – "Лудогорец".
Сначала экс-центрбек "Металлиста" ударом головой забил единственный гол во встрече на 16-й минуте. А в конце встречи Путивцев что-то не поделил с соперником, и в ход пошли кулаки. Началась жесткая драка.
Отметим, что за "Лудогорец" на 74-й минуте вышел экс-защитник "Карпат" Игорь Пластун.
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