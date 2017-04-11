Защитник "Боруссии": "Взрыв произошел, когда мы проходили мимо припаркованных машин"

Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек прокомментировал информацию о том, что около автобуса команды перед отправкой на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако", прогремел взрыв. Футболист подтвердил информацию немецких СМИ о том, что его партнер по команде защитник Марк Бартра в результате взрыва получил ранение руки.

"Взрыв произошел, когда мы направлялись к автобусу и проходили мимо припаркованных машин. Сейчас все в порядке. В результате взрыва Марку Бартре ранило руку, его отвезли в больницу", – приводят слова Пищека польские СМИ.

Дортмундская "Боруссия" официально объявила, что встреча с "Монако" перенесена на завтра, 12 апреля.