Защитник "Боруссии", пострадавший от взрыва, выписан из больницы

Сегодня, 18:16

Марк Бартра перенес операцию на правой руке и запястье

Марк Бартра. Фото AFP
Марк Бартра. Фото AFP

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра сегодня был выписан из больницы.

Бартра пострадал в результате взрывов, произошедших около автобуса "Боруссии" 11 апреля в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Монако".

В тот же день Бартра перенес операцию на правой руке и запястье, а в субботу покинул медицинское учреждение в сопровождении невесты и родителей.

Ранее сообщалось, что на восстановление 26-летнему футболисту потребуется четыре недели.
футболист, Боруссия Дортмунд, Марк Бартра

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Источник:

Championat.ru

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