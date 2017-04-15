Защитник "Боруссии", пострадавший от взрыва, выписан из больницы

Марк Бартра перенес операцию на правой руке и запястье

Защитник дортмундской "Боруссии" Марк Бартра сегодня был выписан из больницы.

Бартра пострадал в результате взрывов, произошедших около автобуса "Боруссии" 11 апреля в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Монако".

В тот же день Бартра перенес операцию на правой руке и запястье, а в субботу покинул медицинское учреждение в сопровождении невесты и родителей.

Ранее сообщалось, что на восстановление 26-летнему футболисту потребуется четыре недели.