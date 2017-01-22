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Защитник "Арсенала" пропустит четыре матча за второе удаление в сезоне http://www.segodnya.ua/img/article/7906/55_main.1485110808.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/55_tn.1485110808.jpg Футбол Гранит Джака пропустит матч Кубка Англии против "Саутгемптона", а также встречи чемпионата с "Уотфордом", "Челси" и "Халлом"

Защитник "Арсенала" пропустит четыре матча за второе удаление в сезоне

Сегодня, 20:46

Гранит Джака пропустит матч Кубка Англии против "Саутгемптона", а также встречи чемпионата с "Уотфордом", "Челси" и "Халлом"

Гранит Джака. Фото AFP
Гранит Джака. Фото AFP

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака пропустит четыре ближайших матча команды. В игре 22-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (2:1) швейцарец во второй раз в сезоне был удален с поля.

После первой красной карточки в году Джака был условно дисквалифицирован на три встречи. Условная дисквалификация автоматически вошла в силу после сегодняшнего удаления Джаки.

Таким образом, футболист пропустит матч Кубка Англии против "Саутгемптона", а также встречи чемпионата с "Уотфордом", "Челси" и "Халлом".
футбол, чемпионат Англии, Арсенал Лондон, Гранит Джака

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Источник:

СЭ

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