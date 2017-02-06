"Заря" завершила первый сбор в Турции победой над "Алмалыком"

Сегодня, 16:59

Победу украинской команде принесли результативные удары Бонавентуре и Петряка

Фото ФК &quot;Заря&quot;
Фото ФК "Заря"

Луганская "Заря" провела очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником подопечных Юрия Вернидуба стал представитель высшей узбекской лиги – ФК "Алмалык".

По итогам 2016-го года "Алмалык", который был создан всего 13 лет назад, занял итоговое 13-е место в турнирной таблице.

Поединок луганчане провели двумя разными составами. Лишь один вратарь команды Алексей Шевченко появился на поле после перерыва, но спустя 20 минут уступил место в рамке Олегу Чуваеву.

А победу украинской команде принесли результативные удары Денниса Бонавентуре в первом тайме и Ивана Петряка после перерыва.

Этой победой "Заря" завершила первый тренировочный сбор в Турции. Второй сбор начнется 10-го февраля и завершится 23-го числа. На этот период у команды запланировано пять контрольных матчей.

"Заря" – "Алмалык" – 2:0
Голы: Бонавентуре (37), Петряк (87)

"Заря" 1-й тайм: Шевченко, Сухоцкий, Форстер, Шершень, Ярмаш, Харатин, Гречишкин, Качавенда (Шалфеев, 31), Паулиньо, Бонавентуре, Кадимян.

"Заря" 2-й тайм: Шевченко (Чуваев, 67), Соболь, Чечер, Форстер, Опанасенко, Чайковский, Петряк, Липартия, Любенович, Калитвинцев, Безбородько.
футбол, товарищеский матч, Заря Луганск

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Сегодня|Спорт

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