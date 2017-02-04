"Заря" в Турции сыграла вничью с загребским "Динамо"

Луганская "Заря" провела свой третий спарринг в рамках тренировочного зимнего сбора в Турции. В субботу команда Юрия Вернидуба со счетом 2:2 сыграла вничью с загребским "Динамо".

Украинский клуб первым открыл счет – на 10-й минуте забил Игорь Харатин. Хорватский клуб сравнял счет и вышел вперед усилиями Армина Ходжича (34-я минута) и Пауло Мачадо (55). Однако "Заря" благодаря голу Рафаэля Форстера с пенальти (59) свела матч вничью.

В чемпионате Украины "Заря" идет на третьем месте, загребское "Динамо" – второе в Хорватии после 20 туров.

Ранее на сборах в Турции "Заря" обыграла чешский "Словацко" (3:0) и проиграла болгарскому "Лудогорцу" (0:2).

Следующий спарринг "Заря" проведет в понедельник "Алмалыка" из Узбекистана.

"Заря" (Украина) – "Динамо" Загреб (Хорватия) – 2:2 (1:1)

Голы: Харатин (10), Форстер (59, с пенальти) – Ходжич (34), Мачадо (55).

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