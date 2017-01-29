"Заря" в первом матче в 2017 году "всухую" проиграла участнику Лиги чемпионов

Сегодня, 18:32

Клуб из Луганска пропустил дважды от "Лудогорца", за который сыграл украинец Пластун

Фото AFP
Фото AFP

Луганская "Заря" в первом контрольном матче на сборе в Турции уступила участнику Лиги чемпионов болгарскому "Лудогорцу".

В первом тайме Лудогорец разыграл комбинацию, которую точным ударом с рикошетом от штанги завершил капитан команды Святослав Дяков.

После перерыва болгары использовали ошибку Алексея Шевченко на выходе – Кишада подхватил мяч и отправил его в пустые ворота луганчан.

В составе болгарского клуба в стартовом составе появлялся на поле украинский защитник Игорь Пластун, выступавший ранее за киевскую "Оболонь" и львовские "Карпаты".

"Заря" – "Лудогорец" – 0:2
Голы: Дяков (32), Кишада (78)

"Заря" 1-й тайм: Чуваев, Сухоцкий, Чечер, Гордиенко, Опанасенко, Чайковский, Петряк, Любенович, Паулиньо, Харатин, Кадимян.

"Заря" 2-й тайм: Шевченко, Соболь, Чечер, Шершень, Ярмаш, Гречишкин, Липартия, Бабенко, Безбородько, Бонавентуре, Кулач.
футбол, товарищеский матч, Заря Луганск, Лудогорец

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Сегодня|Спорт

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