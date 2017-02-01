"Заря" одержала первую победу в 2017 году

Украинский клуб на сборе в Турции со счетом 3:0 обыграл чешский "Словацко"

Луганская "Заря" на тренировочном сборе сыграла разгромила чешский клуб "Словацко". Поединок прошел в среду в Турции и завершился со счетом 3:0.

Все голы были забиты во втором тайме. Джаба Липартия отметился дублем, еще один мяч на счету Денниса Бонавентуре.

"Словацко" после 16 туров занимает восьмое место в высшем дивизионе чемпионата Чехии. "Заря", напомним, идет на третьем месте в украинской Премьер-лиге.

Это был второй спарринг "Зари" на зимних сборах. Ранее команда Юрий Вернидеба проиграла болгарскому "Лудогорцу" (0:2).

"Заря" – "Словацко" – 3:0 (0:0)

Голы: Джаба Липартия (47, 87), Деннис Бонавентуре (53).

"Заря" в 1-м тайме: Алексей Шевченко, Эдуард Соболь, Вячеслав Чечер, Игорь Харатин, Евгений Опанасенко, Руслан Бабенко, Дмитрий Гречишкин, Паулиньо, Желько Любенович, Иван Петряк, Гегам Кадимян.

"Заря" во 2-м тайме: Игорь Левченко, Эдуард Соболь, Игорь Харатин, Вячеслав Чечер (Михаил Шершень, 64), Евгений Опанасенко (Григорий Ярмаш, 77), Джаба Липартия, Анджело Качавенда (Егор Шалфеев, 77), Игорь Чайковский, Иван Петряк (Деннис Бонавентуре, 52), Паулиньо (Денис Безбородько 78), Гегам Кадимян (Владислав Кулач, 51).

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