"Заря" на сборах в Турции сыграет с "Динамо"

Очередным соперником луганской "Зари" на сборах в Турции станет один из лидеров чемпионата Хорватии – "Динамо" Загреб.

В нынешнем сезоне "Динамо", после 20-ти сыгранных матчей идет на 2-м месте в чемпионате, набрав 46 очков. Опережает их только "Риека", у которой 52 набранных пункта.

"Динамо" – клуб с большой историей. 27 раз команда из Загреба становилась чемпионом страны. Последняя победа в чемпионате датирована прошлым сезоном.

21 раз "Динамо" выигрывало Кубок Хорватии и 5 раз Суперкубок страны.

"Динамо" дало миру большое количество известнейших игроков, таких как: Звонимир Бобан, Роберт Просинечки, Эдуардо, Златко Краньчар, Давор Шукер, Нико Кранчьар, Огнен Вукоевич, Лука Модрич, Марио Манджукич, Ведран Чорлука, Матео Ковачич.

Отметим, что с "Динамо" луганская команда уже играла. Было это в июле 2015-го года. Матч завершился вничью – 2:2. Голами в ворота соперника отметились Дмитрий Хомченовский и Джаба Липартия.

Матч "Заря" – "Динамо" состоится 4-го февраля и начнется в 16:00.