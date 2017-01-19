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Замаскированный до неузнаваемости Ривалдо разыграл болельщиков "Барселоны" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/51_main.1484847139.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/51_tn.1484847139.jpg Футбол Знаменитый бразилец принял участие в матче болельщиков клуба

Замаскированный до неузнаваемости Ривалдо разыграл болельщиков "Барселоны" (видео)

Сегодня, 19:32

Знаменитый бразилец принял участие в матче болельщиков клуба


Легенда "Барселоны" Ривалдо вернулся в столицу Каталонии и принял участие в тренировочной игре болельщиков "сине-гранатовых". Для сохранения анонимности 44-летний бразилец нацепил накладные волосы, бороду и нос и стал неузнаваем.

Команда Ривалдо одержала победу 2:1, а сам экс-форвард сборной Бразилии, выступавший под псевдонимом Роберто да Силва, был признан лучшим игроком встречи. Когда никому не известный футболист бомжеватой внешности разоблачился, удивлению других участников не было предела.

"Когда он снял накладные волосы и маску с лица, мне хотелось выругаться матом, но я знал, что не должен", – сказал один из болельщиков.

Ривалдо выступал за "Барселону" в 1997-2002 годах, выиграл 2 Ла Лиги, Кубок Испании и Суперкубок Европы. В 1999 году он получил "Золотой мяч". Он чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии.
футбол, болельщики, Барселона, Ривалдо

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Источник:

Eurosport

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