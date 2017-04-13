Задержанным после взрывов у автобуса "Боруссии" оказался убийца из Ирака

Вчера, 21:00

26-летний мужчина был задержан после серии взрывов в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов

Во вторник возле автобуса с игроками &quot;Боруссии&quot; прогремели три взрыва. Фото AFP
Во вторник возле автобуса с игроками "Боруссии" прогремели три взрыва. Фото AFP

Задержанный после взрыва около автобуса "Боруссии" в Дортмунде мужчина оказался 26-летним уроженцем Ирака. Подозреваемый состоит в "Исламском государстве" и прибыл в Германию в прошлом году из Турции, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление немецкой прокуратуры.

В Ираке он возглавлял группу из 10 бойцов, занимавшихся похищениями людей, вымогательствами и убийствами. После прибытия в Германию он поддерживал тесный контакт с ИГИЛ. Телефон задержанного незадолго до взрывов был прослушан немецкой разведкой.

Доказательств причастности задержанного к теракту в Дортмунде следствие пока не выявило. В пятницу утром суд примет решение, оставлять ли его под стражей еще на 24 часа.

Ранее в Дортмунде перед матчем "Боруссия" – "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов возле автобуса немецкого клуба произошли три взрыва. В результате инцидента пострадал защитник Марк Бартра. Игрок получил перелом лучевой кости, также в его руке обнаружилось инородное тело.
Монако, Лига чемпионов, подозреваемый, Боруссия Дортмунд, ИГИЛ, Марк Бартра

Вы сейчас просматриваете новость "Задержанным после взрывов у автобуса "Боруссии" оказался убийца из Ирака". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

The Guardian, gazeta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Марк Бартра. Фото AFP

Пострадавший от взрыва бомбы футболист "Боруссии" сможет сыграть через месяц

Вчера, 17:54

Защитник Марк Бартра четыре недели будет восстанавливаться после операции на руке

Футбол

"Боруссия" - "Монако" - 2:3. Фото AFP

Обзор матча "Боруссия" - "Монако" - 2:3

12 Апреля, 22:17

Видео голов и моментов матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако"

Футбол

"Боруссия" - "Монако" - 2:3. Фото AFP

"Боруссия" - "Монако": автогол, незабитый пенальти и мяч из офсайда

12 Апреля, 21:52

Футболисты "Монако" на выезде обыграли "Боруссию" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов

Футбол

Марк Бартра. Фото Instagram

Пострадавший от взрыва бомбы защитник "Боруссии" показал раненую руку

12 Апреля, 18:46

Марк Бартра поблагодарил болельщиков за поддержку

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования