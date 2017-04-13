Задержанным после взрывов у автобуса "Боруссии" оказался убийца из Ирака

26-летний мужчина был задержан после серии взрывов в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов

Задержанный после взрыва около автобуса "Боруссии" в Дортмунде мужчина оказался 26-летним уроженцем Ирака. Подозреваемый состоит в "Исламском государстве" и прибыл в Германию в прошлом году из Турции, сообщает The Guardian со ссылкой на заявление немецкой прокуратуры.

В Ираке он возглавлял группу из 10 бойцов, занимавшихся похищениями людей, вымогательствами и убийствами. После прибытия в Германию он поддерживал тесный контакт с ИГИЛ. Телефон задержанного незадолго до взрывов был прослушан немецкой разведкой.

Доказательств причастности задержанного к теракту в Дортмунде следствие пока не выявило. В пятницу утром суд примет решение, оставлять ли его под стражей еще на 24 часа.

Ранее в Дортмунде перед матчем "Боруссия" – "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов возле автобуса немецкого клуба произошли три взрыва. В результате инцидента пострадал защитник Марк Бартра. Игрок получил перелом лучевой кости, также в его руке обнаружилось инородное тело.