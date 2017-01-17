"Ювентус" заплатил дизайнерам 200 тысяч евро за свой новый логотип
Теннисист Робин Седерлинг уже обвинил итальянцев в плагиате
Итальянский клуб "Ювентус" заплатил дизайнерам за создание своего нового логотипа 200 тысяч евро, сообщает журналист Stereo Serie A Нима Тавалаи в своем Twitter.
Появится ли новая версия эмблемы на игровых футболках туринцев, пока не известно.
Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции по теннису Робин Седерлинг в своем твиттере пошутил о сходстве между логотипом "Ювентуса" и его собственным, запущенным в 2013 году.
Ранее "Ювентус" официально представил свою новую эмблему.
Juventus new logo (to the right )#rstennis pic.twitter.com/GnWWsj6f1T— Robin Söderling (@RSoderling) 17 січня 2017 р.
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