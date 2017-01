"Ювентус" заплатил дизайнерам 200 тысяч евро за свой новый логотип

Итальянский клуб "Ювентус" заплатил дизайнерам за создание своего нового логотипа 200 тысяч евро, сообщает журналист Stereo Serie A Нима Тавалаи в своем Twitter.

Появится ли новая версия эмблемы на игровых футболках туринцев, пока не известно.

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции по теннису Робин Седерлинг в своем твиттере пошутил о сходстве между логотипом "Ювентуса" и его собственным, запущенным в 2013 году.

Ранее "Ювентус" официально представил свою новую эмблему.

Juventus new logo (to the right )#rstennis pic.twitter.com/GnWWsj6f1T