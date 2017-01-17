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"Ювентус" заплатил дизайнерам 200 тысяч евро за свой новый логотип http://www.segodnya.ua/img/article/7891/85_main.1484681657.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/85_tn.1484681657.jpg Футбол Теннисист Робин Седерлинг уже обвинил итальянцев в плагиате

"Ювентус" заплатил дизайнерам 200 тысяч евро за свой новый логотип

Сегодня, 21:34

Теннисист Робин Седерлинг уже обвинил итальянцев в плагиате

Новый логотип &quot;Ювентуса&quot;
Новый логотип "Ювентуса"

Итальянский клуб "Ювентус" заплатил дизайнерам за создание своего нового логотипа 200 тысяч евро, сообщает журналист Stereo Serie A Нима Тавалаи в своем Twitter.

Появится ли новая версия эмблемы на игровых футболках туринцев, пока не известно.

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции по теннису Робин Седерлинг в своем твиттере пошутил о сходстве между логотипом "Ювентуса" и его собственным, запущенным в 2013 году.

Ранее "Ювентус" официально представил свою новую эмблему.
чемпионат Италии, Ювентус Турин

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Источники:

gazeta.ru, Twitter

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