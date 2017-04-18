"Ювентус" выпустил видеоролик к матчу с "Барселоной"
В среду команды сыграют в четвертьфинале Лиги чепмионов
"Ювентус" в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Барселоной" представил видеоролик под названием "Время перезагрузки". Ролик включает в себя моменты первого матча и призыв завершить начатую работу.
В Турине "Ювентус" благодаря дублю Пауло Дибалы и голу Джорджо Кьеллини добился победы со счетом – 3:0. Ответный матч состоится 19 апреля на "Камп Ноу".
Вы сейчас просматриваете новость ""Ювентус" выпустил видеоролик к матчу с "Барселоной"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии