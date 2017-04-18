"Ювентус" выпустил видеоролик к матчу с "Барселоной"

Сегодня, 14:28

В среду команды сыграют в четвертьфинале Лиги чепмионов


"Ювентус" в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Барселоной" представил видеоролик под названием "Время перезагрузки". Ролик включает в себя моменты первого матча и призыв завершить начатую работу.

В Турине "Ювентус" благодаря дублю Пауло Дибалы и голу Джорджо Кьеллини добился победы со счетом – 3:0. Ответный матч состоится 19 апреля на "Камп Ноу".
футбол, Лига чемпионов, Барселона, Ювентус Турин

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Источник:

Championat.ru

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