"Ювентус" продлил контракт с автором дубля в ворота "Барселоны"
Пауло Дибала подписал соглашение до 2022 года
Туринский "Ювентус" продлил контракт с футболистом команды Пауло Дибалой до лета 2022 года, сообщает Tuttosport.
По информации издания, 23-летний аргентинский нападающий уже поставил свою подпись под новым соглашением, и официально о продлении контракта клуб объявит в самое ближайшее время. Как отмечается, по новому контракту Дибала будет зарабатывать около семи миллионов евро в год и станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды после соотечественника Гонсало Игуаина.
Дибала перешел в "Ювентус" летом 2015 года из "Палермо", за который играл с 2012 года и забил 16 мячей в 61 проведенном матче в чемпионате Италии. В составе туринского клуба аргентинец провел 58 матчей в Cерии А, в которых забил 27 мячей.
Дибала во вторник отметился дублем в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", в котором "Ювентус" одержал победу со счетом – 3:0.
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