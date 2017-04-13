"Ювентус" продлил контракт с автором дубля в ворота "Барселоны"

Туринский "Ювентус" продлил контракт с футболистом команды Пауло Дибалой до лета 2022 года, сообщает Tuttosport.

По информации издания, 23-летний аргентинский нападающий уже поставил свою подпись под новым соглашением, и официально о продлении контракта клуб объявит в самое ближайшее время. Как отмечается, по новому контракту Дибала будет зарабатывать около семи миллионов евро в год и станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды после соотечественника Гонсало Игуаина.

Дибала перешел в "Ювентус" летом 2015 года из "Палермо", за который играл с 2012 года и забил 16 мячей в 61 проведенном матче в чемпионате Италии. В составе туринского клуба аргентинец провел 58 матчей в Cерии А, в которых забил 27 мячей.

Дибала во вторник отметился дублем в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", в котором "Ювентус" одержал победу со счетом – 3:0.