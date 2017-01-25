"Ювентус" обыграл "Милан" в Кубке Италии

Вчера, 23:52

Турынцы взяли реванш у "россонери" за поражение в матче за Суперкубок в Катаре

Фото AFP
Фото AFP

Поединок 1/4 финала Кубка Италии между Ювентусом" и "Миланом" завершился победой действующего чемпиона страны.

Туринцы дважды в первом тайме поразили миланского вундеркинда Джанлуиджи Доннаруммы – отличились Пауло Дибала и Миралем Пьянич.

В начале второго тайма Карлос Бакка один гол отквитал, но спастя минуту гостиостались вменьшинстве – свою команду подвел Мануэль Локателли. На этом все надежды на спасение результата закончились.

Таким образом, "Ювентус"  взял у "Милана" реванш за поражение в матче за Суперкубок Италии в Катаре в декабре прошлого года.

"Ювентус" – "Милан" – 2:1
Голы: Дибала (10), Пьянич (21) – Бакка (53)

"Ювентус": Нето, Бонуччи, Ругани, Бардзальи, Асамоа, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Игуаин, Дибала (Алекс Сандро, 67), Манджукич.

"Милан": Доннарумма, Сапата, Романьоли, Абате (Пашалич, 64), Антонелли, Локателли, Бертолаччи (Хонда, 90), Бонавентура, Куцка, Сусо, Бакка (Деулофеу, 80).

Предупреждения: Куцка (20), Пьянич (30), Локателли (33), Манджукич (44), Бонуччи (68), Алекс Сандро (71), Антонелли (72), Сапата (74).

Удаление: Локателли (54).
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Сегодня|Спорт

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