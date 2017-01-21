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"Ювентус" – "Лацио", "Милан" – "Наполи" и другие матчи 21-го тура чемпионата Италии http://www.segodnya.ua/img/article/7904/87_main.1485016119.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/87_tn.1485016119.jpg Футбол Расписание и результаты 21-го тура итальянской Серии А, таблица чемпионата: обновляется

"Ювентус" – "Лацио", "Милан" – "Наполи" и другие матчи 21-го тура чемпионата Италии

Сегодня, 18:28

Расписание и результаты 21-го тура итальянской Серии А, таблица чемпионата: обновляется

&quot;Ювентус&quot; сыграет с четвертой командой - римским &quot;Лацио&quot;. Фото AFP
"Ювентус" сыграет с четвертой командой - римским "Лацио". Фото AFP

В этот уикенд в итальянской Серии А проходят матчи 21-го тура.

В субботу вечером пройдет поединок третьей и пятой команд в таблице – "Милан" принимает "Наполи".

В центральном матче в воскресенье лидер чемпионата "Ювентус" сыграет с четвертой командой – римским "Лацио".

Суббота, 21 января:

19:00 "Кьево" – "Фиорентина"

21:45 "Милан" – "Наполи"

Воскресенье, 22 января:

13:30 "Ювентус" – "Лацио"

16:00 "Болонья" – "Торино"

16:00 "Дженоа" – "Кротоне"

16:00 "Палермо" – "Интер"

16:00 "Пескара" – "Сассуоло"

16:00 "Эмполи" – "Удинезе"

19:00 "Аталанта" – "Сампдория"

21:45 "Рома" – "Кальяри"

Таблица чемпионата Италии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 19 15 0 4 40-16 45
2  РОМА 20 14 2 4 41-18 44
3  НАПОЛИ 20 12 5 3 45-23 41
4  ЛАЦИО 20 12 4 4 35-22 40
5  МИЛАН 19 11 4 4 30-22 37
6  ИНТЕР 20 11 3 6 33-23 36
7  АТАЛАНТА 20 11 2 7 32-24 35
8  ТОРИНО 20 8 6 6 38-29 30
9  ФИОРЕНТИНА 19 8 6 5 30-25 30
10  КАЛЬЯРИ 20 8 2 10 31-44 26
11  УДИНЕЗЕ 20 7 4 9 25-27 25
12  КЬЕВО 20 7 4 9 21-27 25
13  САМПДОРИЯ 20 6 6 8 22-26 24
14  ДЖЕНОА 20 6 5 9 22-27 23
15  БОЛОНЬЯ 19 6 5 8 18-25 23
16  САССУОЛО 20 6 3 11 28-34 21
17  ЭМПОЛИ 20 4 6 10 11-26 18
18  ПАЛЕРМО 20 2 4 14 17-40 10
19  КРОТОНЕ 19 2 3 14 14-34 9
20  ПЕСКАРА 19 1 6 12 15-36 9
чемпионат Италии

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Источник:

Сегодня|Спорт

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