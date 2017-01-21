"Ювентус" – "Лацио", "Милан" – "Наполи" и другие матчи 21-го тура чемпионата Италии

Расписание и результаты 21-го тура итальянской Серии А, таблица чемпионата: обновляется

В этот уикенд в итальянской Серии А проходят матчи 21-го тура.

В субботу вечером пройдет поединок третьей и пятой команд в таблице – "Милан" принимает "Наполи".

В центральном матче в воскресенье лидер чемпионата "Ювентус" сыграет с четвертой командой – римским "Лацио".

Суббота, 21 января:

19:00 "Кьево" – "Фиорентина"

21:45 "Милан" – "Наполи"

Воскресенье, 22 января:

13:30 "Ювентус" – "Лацио"

16:00 "Болонья" – "Торино"

16:00 "Дженоа" – "Кротоне"

16:00 "Палермо" – "Интер"

16:00 "Пескара" – "Сассуоло"

16:00 "Эмполи" – "Удинезе"

19:00 "Аталанта" – "Сампдория"

21:45 "Рома" – "Кальяри"

Таблица чемпионата Италии: