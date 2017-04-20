"Ювентус" готов поднять зарплату своему тренеру Аллегри

Сегодня, 19:03

Под руководством Массимилиано Аллегри туринцы идут на первом месте в чемпионате Италии и вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Тренер &quot;Ювентуса&quot; Массимилиано Аллегри. Фото AFP
Тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Фото AFP

Руководство "Ювентуса" на следующей неделе обсудит продление контракта с главным тренером клуба Массимилиано Аллегри, сообщает Football Italia. Текущее соглашение с 49-летним специалистом истекает по окончании сезона-2017/18. "Старая синьора" готова продлить контракт до 2020 года и поднять Аллегри зарплату.

После 32 туров в серии А "Ювентус" занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая идущую второй "Рому" на восемь очков.

Также туринцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв "Барселону" (3:0 дома и 0:0 на выезде).
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Источник:

Football Italia

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