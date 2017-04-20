Яркие кадры матча "Монако" – "Боруссия"

Сегодня, 00:15

Ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

"Монако" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, дважды обыграв дортмундскую "Боруссию". После гостевой победы – 3:2, монегаски выиграли и домашний матч – 3:1.

Жеребьвека 1/2 финала Лиги чемпионов пройдет 21 апреля.
Монако, футбол, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд

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Сегодня|Спорт

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