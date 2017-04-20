Яркие кадры матча "Монако" – "Боруссия"
Ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
"Монако" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, дважды обыграв дортмундскую "Боруссию". После гостевой победы – 3:2, монегаски выиграли и домашний матч – 3:1.
Жеребьвека 1/2 финала Лиги чемпионов пройдет 21 апреля.
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