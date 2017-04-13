Яркие кадры матча "Атлетико" – "Лестер"

"Атлетико" обыграл "Лестер" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря ошибочному пенальти, который реализовал Антуан Гризманн.

Нарушение на французском футболисте было зафиксировано правильно, но оно было за пределами штрафной площади.

Ответный матч пройдет 18 апреля в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр".