Яркие кадры матча "Атлетико" – "Лестер"
Единственный гол в матче забил Антуан Гризманн
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
"Атлетико" обыграл "Лестер" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря ошибочному пенальти, который реализовал Антуан Гризманн.
Нарушение на французском футболисте было зафиксировано правильно, но оно было за пределами штрафной площади.
Ответный матч пройдет 18 апреля в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр".
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