Яркие кадры матча "Атлетико" – "Лестер"

Сегодня, 00:03

Единственный гол в матче забил Антуан Гризманн


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

"Атлетико" обыграл "Лестер" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов благодаря ошибочному пенальти, который реализовал Антуан Гризманн.

Нарушение на французском футболисте было зафиксировано правильно, но оно было за пределами штрафной площади.

Ответный матч пройдет 18 апреля в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр".
фото, футбол, Лига чемпионов, Атлетико Мадрид, Лестер

Вы сейчас просматриваете новость "Яркие кадры матча "Атлетико" – "Лестер"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт, AFP

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

BBC обвинил испанскую полицию в нападении на фанатов "Лестера"

Вчера, 23:45

По информации издания, английские болельщики просто мирно прогуливались по городу

Футбол

Фото AFP

"Атлетико" обыграл "Лестер" в Лиге чемпионов благодаря ошибочному пенальти

Вчера, 23:32

Арбитр матча допустил результативную ошибку в пользу хозяев поля

Футбол

Онлайн матча "Атлетико" - "Лестер": Гризманн реализовал пенальти

Вчера, 22:15

Текстовая трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов с фото, видео и комментариями

Футбол

Фото AFP

В Мадриде произошли столкновения болельщиков "Лестера" и полиции

Вчера, 21:44

Несколько фанатов английского клуба получили ранения

Футбол

Фото ФК "Атлетико"

Где смотреть матч "Атлетико" - "Лестер"

Вчера, 21:31

Список трансляций первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Футбол

Роналду на тренировке. Фото AFP

Андрей Воронин: "Роналду стареет, ставлю на "Баварию"

Вчера, 09:36

В Мюнхене схлестнутся игроки на 1,3 млрд евро, а "матрасникам" грозят голом Варди

Футбол

Новичок "Лестера". Фото skysports.com

Чемпион Англии "Лестер" подписал контракт с форвардом из любительского клуба

11 Апреля, 14:27

Джош Гордон выступал за "Стаффорд Рейнджерс" в седьмом дивизионе

Футбол

"Эвертон" прервал победную серию "Лестера" при Шекспире

9 Апреля, 20:41

Команды на двоих забили шесть голов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования